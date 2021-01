Von Claudia Wessel, Unterhaching/Unterschleißheim

Ein Prinzenpaar wäre im Prinzip schon mal da. So etwas ist im Fasching immer eine gute Nachricht, weil es nicht einfach ist, ein solches zu finden. Der Unterschleißheim-Lohhofer Faschingsclub Weiß-Blau hat bereits am Ende der vergangenen Saison zwei Bereitwillige gefunden. Doch gebracht hat es nichts. Die Proklamation des Prinzenpaars fiel coronabedingt aus und das Paar soll erst nächstes Jahr antreten. Alles fand bisher online statt. Dennoch haben die Faschingsfreunde bis im Süden des Landkreises in Unterhaching die Hoffnung nicht ganz aufgegeben, coronakonform wenigstens ein Live-Event auf die Bühne zu bekommen.

Zunächst will der im September frisch gewählte neue und junge Präsident, Thomas Schweissgut, Sohn des Ex-Präsidenten in Unterschleißheim, mit einem symbolischen Akt zeigen, dass der Fasching lebt. Er wünscht sich einen offiziellen Repräsentanten des Clubs. Statt eines Paars soll es eine Einzelperson sein und zwar eine Eule. "Das ist unser Maskottchen", sagt Schweissgut junior. Der Darsteller des Vereinstiers wird das vereinseigene Eulenkostüm tragen, bestehend aus einer silbrigen Glitzerhose und einem bunten Zylinder. Die Eule soll im Januar der Corona-Pandemie zum Trotz symbolisch inthronisiert werden. "Im ganz kleinen Kreis, aber öffentlichkeitswirksam auf social media", so Schweissgut junior. Und wer soll in dem Kostüm stecken? "Da kommen nur zwei Personen in Frage, denen es passt", verrät er. Ein Ex-Prinz und eine Ex-Prinzessin. Die beiden könnten sich dann auch abwechseln, sollte es zum Faschingsende noch mehrere Auftritte geben.

Detailansicht öffnen Nein, das ist natürlich nicht die Gleisenia-Gruppe "Cordula Grün" in diesem Fasching. Vergangene Saison ging sowas noch. Der nun geplante Stadionauftritt in Unterschleißheim ist unsicherer denn je. Archivfoto: Claus Schunk

Zwar spricht im Moment vieles dafür, dass der wegen der Corona-Pandemie verhängte Lockdown verlängert wird. Dann würden die Pläne in Unterschleißheim wohl gekippt und die Faschingssaison im Landkreis wäre als Live-Ereignis endgültig gestorben. Doch die Planungen für Auftritte unter Berücksichtigung strenger Regeln hält das verjüngte Führungsteam des Unterschleißheim-Lohhofer Faschingsclubs noch bis zuletzt aufrecht. Es gibt sogar ein Motto für den Ersatz-Fasching: "Brauchtum brauchts". Dies soll eine Botschaft sein an die Welt, die den Fasching auf keinen Fall vergessen soll. Ein Fasching unter Corona-Bedingungen sei natürlich "eine besondere Herausforderung" für das neue Team. Andererseits sei die neue Truppe genau die richtige für diese Aufgabe. "Wir sind der Leuchtturm in Oberbayern", sagt Thomas Schweissgut über seinen Faschingsclub. Ende Oktober gab es ein Treffen von gut 50 Präsidenten von Faschingsgesellschaften gemeinsam mit der Präsidentin des Bayerischen Landtags, Ilse Aigner.

Dabei ging es bei noch niedrigeren Inzidenzwerten und Infektionszahlen darum, was möglich sein könnte. "Viele haben schon damals den Fasching in dieser Saison aufgegeben", erinnert sich Schweissgut. Nicht so sein Team. "Wir waren einer von etwa fünf oberbayerischen Vereinen, die nicht den Kopf in den Sand stecken wollten." So wurde der Plan gefasst, an den Wochenenden 29. bis 31. Januar, 5. bis 7. und 12. bis 14. Februar, im Hans-Bayer-Stadion eine Bühne aufzustellen, auf der die Garden diverser Faschingsvereine, die noch ein Programm auf Lager haben, auftreten können. Die Stadt unterstützt das Vorhaben und hat 28 000 Euro dafür zur Verfügung gestellt. Allerdings musste sich Bürgermeister Christoph Böck (SPD) letztens in einer Online-Bürgerfragestunde dafür rechtfertigen, die Veranstaltung nicht längst abgesagt zu haben. Böck verwies daraufhin auf die Verantwortung des Veranstalters. Die Stadt habe lediglich Planungen angestellt und die Coronalage im Blick, sagte er, ohnehin werde im Januar eine Lockdown-Entscheidung fallen.

Stefan Lex, Präsident der Gleisenia: "Realistisch gesagt wird es wohl nicht zu einer Aufführung kommen. Es ist herzzerreißend, wenn wir da nicht wenigstens 20 Minuten auftreten können."

Derweil üben alle Gardemädels und -jungs einzeln zu Hause. Es soll ein Hygienekonzept geben, die Zuschauer sollen auf den Tribünen reichlich Platz haben. "Es gibt natürlich keine Party!" versichert Schweissgut. Aber es wäre immerhin ein Trostpflaster, und die in dieser Saison 23-jährige Tradition des Vereins würde wenigstens ein wenig weitergeführt. Wenn schon der traditionelle Faschingsumzug ausfallen muss.

Stefan Lex, Präsident der Gleisenia Unterhaching, versichert, dass seine Truppe auch bei dieser Veranstaltung - sollte sie stattfinden - auftreten werde, mit einem Mix aus alten und neuen Showteilen. Trainiert hat man ebenfalls in Hoffnung auf bessere Zeiten und könnte etwas bieten. Allein Lex fehlt der Glaube. "Realistisch gesagt wird es wohl nicht zu einer Aufführung kommen", sagt er. Das findet er umso schlimmer, als genau die Menschen, die besonders unter dem Lockdown leiden, diejenigen seien, die den Fasching besonders lieben: Kinder und Senioren, vor allem in Heimen. "Es ist herzzerreißend, wenn wir da nicht wenigstens für 20 Minuten auftreten können." Das finde er schlimmer als die wirtschaftlichen Folgen, die ein Ausfall des Faschings für die Vereine habe.