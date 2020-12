Flach sind die Dächer der Reihenhäuser in der Grünau in Unterhaching. Das wollen die Freien Wähler ändern, weil Wohnraum knapp ist.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Die Entwicklung Unterhachings vom Bauerndorf hin zur Wohnsiedlung ist eng verknüpft mit der Errichtung der Ortsteile Fasanenpark und Grünau. Ende der Sechzigerjahre entstand hier sehr viel Wohnraum. Die großen Reihenhaussiedlungen an Von-Stauffenberg-Straße, Leuschner- und Truderinger Straße bis hinüber zum Bozaunweg gehören dazu. Die meisten wurden immer wieder renoviert und gestrichen, an die Eckhäuser mitunter auch angebaut. Nur die Höhe ist in den vergangenen fünfzig Jahren geblieben, denn die schreibt der Bebauungsplan so vor. Daran würden die Freien Wähler nun gerne etwas ändern.

Wie deren Fraktionssprecherin Julia Mittermeier in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats berichtete, seien Anwohner aus der Siedlung an ihre Gruppierung mit der Bitte herangetreten, die Wohnfläche durch eine Erhöhung und den Ausbau der Dachstühle erweitern zu dürfen. Tatsächlich ist die Höhe des Dachgeschosses in den Reihenhäusern dieses Gebietes üblicherweise zu niedrig, um als vollständiger Wohnraum genutzt werden zu können. Man kann dort oben nur gebückt gehen, der eigentlich großzügige Platz unter dem Dach kann lediglich als Abstellraum genutzt werden.

Die Freien Wähler aber finden, dass gerade in der heutigen Zeit ausreichender Wohnraum wichtig ist. "Zum Beispiel werden Räumlichkeiten mittlerweile häufig als Homeoffice genutzt, dadurch geht oftmals wertvoller Platz verloren. Auch Kinder in der Ausbildung und während des Studiums leben heutzutage länger zuhause, da es bei den hohen Mieten oftmals nicht möglich ist, sich in jungen Jahren bereits eine eigene Wohnung zu mieten", begründete Julia Mittermeier ihren Antrag, den Bebauungsplan für die Grünau zu überdenken und zu überarbeiten. "Wir bitten die Verwaltung um eine gründliche Prüfung", sagte sie.

Die Freien Wähler sind der Ansicht, dass durch eine entsprechende Änderung der Baurichtlinien beziehungsweise des doch schon sehr alten Bebauungsplans auf einfache Art und Weise nützlicher Wohnraum geschaffen werden könne. Durch Eigeninitiative von Anwohnern seien in dem Gebiet bereits zahlreiche Unterschriften von interessierten Anwohnern gesammelt worden. "Hierdurch wird der Bedarf auf zusätzlichen Wohnraum in den betroffenen Gebieten sehr deutlich", findet Julia Mittermeier.