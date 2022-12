21-Jähriger aus Pliening landet im Gewerbegebiet am Grünwalder Weg in Unterhaching in einer Wiese.

Dass Sommerreifen bei den aktuellen Straßenverhältnissen nicht die richtige Materialwahl sind, hat ein 21-Jähriger aus Pliening am Mittwochabend in Unterhaching feststellen müssen. Weder der Schnee auf der Straße noch die den gesamten Tag über herausgegebenen Unwetterwarnungen aufgrund der überfrierenden Nässe hatten ihn offenbar daran gehindert, die Fahrt mit Sommerreifen anzutreten. Wie die Polizei mitteilt, verlor der Mann in einem der vielen Unterhachinger Kreisverkehre im Gewerbegebiet am Grünwalder Weg die Kontrolle über sein Fahrzeug, das schließlich in einer Wiese stehen blieb. Verletzt wurde niemand, auch sonst entstand laut Polizei kein Schaden. Gegen den Fahrer, der erst seit wenigen Tagen nicht mehr als Fahranfänger gilt, wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Er wird mindestens 100 Euro zahlen müssen sowie einen Punkt im Verkehrszentralregister bekommen. Zudem stellten die Beamten fest, dass der Termin für sein Auto zur Hauptuntersuchung um mehr als acht Monate überschritten war. In dem Gewerbegebiet gibt es übrigens eine TÜV-Stelle. Allerdings schießt die um 18 Uhr.