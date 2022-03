Bei einem Unfall auf der Münchner Straße in Unterhaching ist am Montagabend eine 51-jährige Ottobrunnerin leicht verletzt worden. Es entstand hoher Sachschaden und der Berufsverkehr im Zentrum der Gemeinde war für etwa eine Stunde massiv beeinträchtigt und musste über die Rathausstraße umgeleitet werden. Zu dem Unfall kam es, als kurz vor 17 Uhr ein 46-Jähriger mit seinem Kleintransporter aus der Zufahrt einer Baustelle an der Münchner Straße nach links auf die Fahrbahn einbiegen wollte. Er musste dabei zwei Fahrstreifen überqueren, auf denen sich der Verkehr staute. Ein Autofahrer ließ eine Lücke. Doch als der Fahrer des Transporters den zweiten Streifen passieren wollte, fuhr die Ottobrunnerin mit ihrem Kleinwagen frontal in die linke Front des Transporters. Ein Krankenwagen brachte die Frau in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand 15 000 Euro Schaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Wegen der blockierten Fahrbahn kam es laut Polizei zu erheblichen Beeinträchtigungen.