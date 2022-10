Unterhaching:Zusammenstoß beim Abbiegen

Hat er geblinkt oder nicht, und wenn ja wohin? Diese Frage beschäftigt die Polizeiinspektion Unterhaching nach einem Unfall auf der Münchner Straße am Montagmorgen. Gegen 9.15 Uhr fuhr ein 69-Jähriger aus Unterhaching mit seinem Auto in nördliche Richtung und wollte zunächst am Pittinger Platz nach links abbiegen. Wegen einer Baustelle gibt es derzeit dort nur einen Fahrstreifen und keine eigene Abbiegespur. Hinter dem Wagen fuhr ein 52-Jähriger aus Taufkirchen mit seinem Motorrad. Wie die Polizei mitteilt, entschloss sich der Autofahrer kurzfristig, nach rechts in die Erzbergerstraße einzubiegen. Dabei übersah er den Motorradfahrer, der ihn unerlaubterweise rechts überholen wollte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Verletzt wurde keiner. Die Schäden am Auto sollen sich auf etwa 6000 Euro, am Motorrad auf etwa 3000 Euro belaufen. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht.