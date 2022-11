Bei einem Autounfall in der Oskar-von-Miller-Straße in Unterhaching hat ein über 80 Jahre alter Fußgänger am Dienstagvormittag lebensgefährliche Kopfverletzungen erlitten. Den genauen Hergang ermittelt die Münchner Verkehrspolizei noch. Nach ihren ersten Erkenntnissen hatte eine 69 Jahre alte Frau aus dem Landkreis gegen 9.30 Uhr beim Einparken ihren VW Polo aus noch unbekannten Gründen beschleunigt. Sie touchierte zunächst einen geparkten BMW und fuhr dann rund vierzig Meter weiter einem ebenfalls abgestellten VW Sharan ins Heck. Dabei kam der Rentner zu Fall. Ob er vom Pkw erfasst wurde oder diesem ausweichen wollte und dabei stürzte, ist noch nicht geklärt. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht, die Unfallverursacherin wurde nur leicht verletzt.