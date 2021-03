Von Iris Hilberth, Unterhaching

Das Fasanen-Einkaufszentrum (FEZ) in Unterhaching gilt derzeit nicht gerade als Schmuckstück der Gemeinde. Leerstand, Schmutz und Verfall sind die Hauptkritikpunkte von Anwohnern und Geschäftsleuten des Areals mit der großen gelben Ente. Die Eigentümerin Union Investment hat in einer Video-Konferenz mit den Unternehmern im FEZ konkrete Verbesserungen zugesagt. Erste Anzeichen dafür stehen im Bauausschuss des Unterhachinger Gemeinderats an diesem Dienstag auf der Tagesordnung.

Beantragt wurde die Nutzungsänderung der ehemaligen Schlecker-Filiale. Hier soll unter dem Motto "Wald, Wild und Wein" ein Hofladen mit einem kleinen Bistro und Café entstehen. Eine Kräuterschule will zudem die Räumlichkeiten für Kurse nutzen. "Regional und etwas edler als ein normaler Imbiss", sagt Emil Salzeder, ehemaliger Grünen-Gemeinderat und inzwischen von der neuen Neo-Fraktion, die die Veränderungen im FEZ vorantreibt und sowohl eine Umfrage unter den Anwohnern als auch die Videokonferenz mit den Geschäftsleuten initiiert hat. Mit dem Ergebnis ihrer Online-Zusammenkunft sind Salzeder und seine Kollegin Claudia Töpfer schon mal ganz zufrieden. Thilo von Stechow, der als Geschäftsführer der Asset One die Interessen der Union Investment vertritt, hatte zumindest bereits versprochen, den Bodenbelag zu erneuern, die Stolperfallen zu beseitigen und die Beleuchtung zu reparieren und zu ergänzen. Neben dem Leerstand im ehemaligen Schleckermarkt soll es zudem Interessenten für die Räumlichkeiten des einstigen Reisebüros geben. Eine Änderungsschneiderei könnte hier etwa eröffnen. Zudem will laut Salzeder die Bäckerei Traublinger ein "gescheites" Außencafé betreiben.

Den Wunsch danach hatten bei der Umfrage 22 Prozent der Anwohner geäußert. 26 Prozent vermissen überhaupt ein Café im FEZ, egal, ob innen oder außen. 13 Prozent würden hier gerne Eis essen. In der Sehnsucht nach Gastronomie liegt allerdings der Imbiss ganz vorne, gefolgt von einem Wirtshaus, Pizza und Restaurant. Viel wichtiger ist den meisten (58 Prozent) jedoch ein Drogeriemarkt, der seit der Schlecker-Schließung vor neun Jahren hier fehlt. Denn vor allem Senioren und Familien im Fasanenpark, die nicht Auto fahren könnten oder wollten täten sich schwer, zu den Märkten in den Gewerbegebieten zu gelangen, haben Salzeder und Töpfer festgestellt. "Es ist schwierig, bisher stießen Anfragen bei dm und Rossmann auf keine Resonanz", berichtet Salzeder. Er und Töpfer versprechen allerdings, nicht so schnell aufzugeben und beide Drogerie-Unternehmen an die soziale Verantwortung und die Nachhaltigkeit zu erinnern, die diese sich auf die Fahne schrieben.

Wer über das FEZ redet, spricht auch immer über die große gelbe Badeente, die gemeinsam mit dem Tor aus riesigen, bunten Bauklötzen als Kunstwerk des Aktionskünstlers Wolfgang Flatz das Einkaufszentrum prägt. Im Februar hatte Flatz sein nunmehr 24 Jahre altes Schwimmtier besucht und war entsetzt, ob des schlechten Zustands der Ente. Nicht jeder hier liebt sie, würde sie aber schwimmen und wäre repariert, hätte sie wohl mehr Freunde. So signalisierte von Stechow laut Salzeder auch hier Unterstützung bei der Instandsetzung. 10 000 Euro würde die nach Flatz ersten Einschätzung ungefähr kosten.