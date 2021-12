Wer im kalorienreichen Dezember noch aktiv gegen Hüftspeck und schlaffe Oberarme vorgehen will, kann das in Unterhaching auch an der frischen Luft tun. Mittlerweile ist das Training an Geräten sogar an zwei Standorten in der Gemeinde möglich: Neben der Anlage am westlichen Rande des Landschaftsparks Hachinger Tal gibt es seit geraumer Zeit auch die Übungsstätte am Rodelberg. Klimmzüge, Sit-ups und Hangeln sind nur ein Teil der Programms, das hier absolviert werden kann. Dieser Spielplatz für Erwachsene soll keine sportlichen Wünsche der Unterhachinger mehr offen lassen. Denn die Gemeinde hatte vor dem Bau der zweiten Anlage die potenziellen Nutzer gefragt, welche Stangen wie hingebaut werden sollen, damit alle nach Belieben trainieren können und die Workouts ihre Wirkung nicht verfehlen. Anfänger, die nicht wissen, wie es geht, können die Übungen auf Tafeln nachlesen.