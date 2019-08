Der Held von Sigi Zimmerschieds erstem Roman ist keiner: Er ist vielmehr ein farbloser, grauer Mensch, ein "Nichts, das verglüht in der Sehnsucht nach Identität". So beschreibt ihn der Autor, der ihm auch noch den Namen Stephan Fadinger gibt. "Gezeugt im Fasching 1970 aufgrund eines kurzzeitigen Kontrollverlustes seiner Mutter", heißt es mit der lakonischen Bosheit, die Zimmerschied eigen ist. Die Geschichte, die der große Passauer Kabarettist und Schauspieler erzählt, ist freilich nicht nur die eines unbedeutenden Kleinstadtbewohners, der als TV-Komparse aus seiner Schattenexistenz gerissen wird und später durch diverse Zufälle sogar kurzzeitig in Glamour und Ruhm hinein schmeckt, sondern auch gleichzeitig ein mitunter böses, bedrückendes historisches Panorama der BRD.

Zimmerschied, der in Passau und München lebt, liest am Freitag, 20. September, im Unterhachinger Kubiz aus dem 2017 erschienenen Roman. "Der Komparse" wurde von der Kritik als sprachmächtig und skurril gelobt, ein Buch, das - wenig überraschend bei dem maliziösen Altmeister des Kabaretts - auch viel bösen Witz entfalte und in seinen tragikomischen Aspekten literarisch über eine Satire deutlich hinausgehe. Die szenische Lesung im Kubiz beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf online über www.reservix.de oder www.muenchenticket.de; außerdem nach dem Ende der Theaterferien vom 9. September an im Kulturamt im Kubiz (Telefon: 089/66 55 53 16).