Die Geschichten von Migrantinnen in Deutschland erzählen Regisserurin Uli Bez und Rapperin Ebow im Film "Töchter des Aufbruchs". Aus Anlass des internationalen Frauentags am Sonntag, 8. März, zeigen das Kubiz und die Gleichstellungsbeauftragten der Gemeinde am Dienstag, 17. März, in Kooperation mit dem Kulturamt und der Friedrich-Ebert-Stiftung den Film bei freiem Eintritt. Beginn ist um 20 Uhr. Im Anschluss findet ein Gespräch mit der Regisseurin und Protagonistin Stavroula Kling statt.