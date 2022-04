In der Tiefgarage eines Verbrauchermarktes an der Hauptstraße in Unterhaching hat sich am Montag ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Autofahrerin leichte Verletzungen erlitt. Nach Darstellungen der Polizei beabsichtigte die 48-jährige Münchnerin gegen 14.10 Uhr, in das erste Untergeschoss der Tiefgarage zu gelangen, als zum selben Zeitpunkt ein 42-jähriger Autofahrer aus Ottobrunn diese verlassen wollte. Dabei habe er den Bereich der Auffahrtsrampe kreuzen müssen und laut Polizei die Vorfahrt der Frau missachtet. Es kam zu einem Zusammenstoß, nach dem die Münchnerin über Schmerzen klagte und sich selbstständig in ärztliche Behandlung begab. Der Ottobrunner kam mit dem Schrecken davon. Der Sachschaden an seinem Fahrzeug beläuft sich auf etwa 2000 Euro, die Beschädigungen am Auto des Unfallopfers beziffert die Polizei auf ungefähr 8000 Euro.