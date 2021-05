In Unterhaching gibt es inzwischen zahlreiche Möglichkeiten, sich rasch auf Corona testen zu lassen. Nur im Ortsteil Fasanenpark war das bisher schwierig, die Wege zur nächsten Schnelltest-Bude sind weit. Nun wird die Lücke geschlossen. Im Fasanenpark-Einkaufszentrum (FEZ) öffnet am Montag, 10. Mai, die Pfauen-Apotheke eine Test-Station. Die Eigentümer des FEZ, die Deutsche Asset One, hat die Fläche neben der Apotheke zur Verfügung gestellt. Terminvereinbarungen sind unter 089-616 456 möglich. Die Testzeiten: Montag bis Donnerstag 16.40 bis 18.10 Uhr, Freitag 16.10 bis 17.40 Uhr, Samstag 10.40 bis 12.10 Uhr. Über eine Erweiterung wird noch entschieden.