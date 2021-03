Catia Hilgart, die seit Jahren in Unterhaching für einen Lärmschutz an der Giesinger Autobahn kämpft, bezeichnet das neue Tempolimit als einen Schritt in die richtige Richtung. Allerdings sei das Ergebnis noch nicht das, was sich die betroffenen Bürger und Bürgerinnen entlang der A 995 erhofft hätten. Hilgart dankt Kerstin Schreyer, dass sie das Thema schon so zeitnah nach ihrer Ernennung zur Staatsministerin für Verkehr bearbeitet habe. "Entlang der A 995 wird es leider kaum eine Auswirkung zeigen, da wir bereits in die eine Richtung Tempo 120 haben und sich daran niemand hält", so Hilgart weiter. Sie hofft, dass die derzeitige Untersuchung der Grenzwertüberschreitungen dazu führen wird, dass eine Lärmschutzwand gebaut wird.