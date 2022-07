Von Patrik Stäbler, Taufkirchen/Unterhaching

Vier Jahre lang hat Brigitte Haas dem Vorstand des Vereins Integrations- und Waldkindergarten Unterhaching angehört - von 2013 bis 2017, als ihr Kind die Einrichtung in der Isartalstraße nahe des Perlacher Forsts besuchte. Damals habe sie erlebt, wie aufwändig diese ehrenamtliche Aufgabe in der Elterninitiative ist. "Wenn man Glück hatte, waren es zwei Stunden Arbeit pro Woche", sagt Haas, die heute als Geschäftsführerin des Taufkirchner Vereins Integra arbeitet. "Doch wenn man Pech hatte, waren es manchmal auch zwanzig Stunden."

Seit jener Zeit ist der Aufwand für die Vorstandsmitglieder nicht weniger geworden - im Gegenteil. Gerade die stete Suche nach Fachkräften sowie behördliche Auflagen würden der Elterninitiative in punkto Verwaltung immer mehr abverlangen, sagt Brigitte Haas. Daher hat sich der Verein aus Unterhaching, der neben dem Waldkindergarten "Waldmäuse" auch den integrativen Kindergarten "Piratenmäuse" an der Walter-Paetzmann-Straße betreibt, auf die Suche nach einem Partner gemacht - und ist in Taufkirchen fündig geworden. So wird die Elterninitiative mit dem Verein Integra verschmelzen. Nachdem dessen Mitgliederversammlung dies bereits beschlossen hat, warte man derzeit auf die Eintragung ins Vereinsregister, sagt Brigitte Haas. Danach werde die Fusion rückwirkend zum Jahresbeginn greifen.

Für Eltern und Kinder beider Einrichtungen ändert sich nichts

Das Format der Verschmelzung bringe den Vorteil mit sich, dass sämtliche Verträge - allen voran mit den Erzieherinnen in den Kindergärten - nahtlos und unverändert weitergeführt würden, sagt Haas. Für die Kinder und Eltern in den Unterhachinger Einrichtungen werde sich somit nichts ändern - außer natürlich für die bisherigen Vorstandsmitglieder. Eines von ihnen ist Stephanie Lorenz, die inzwischen dem Vereinsvorstand von Integra angehört. Sie sagt rückblickend über die Arbeit in Unterhaching, dass Elterninitiativen angesichts der sich verändernden Rahmenbedingungen "ein Auslaufmodell" sind. Bei einer Einrichtungsgröße von fast 50 Kindern und 15 Mitarbeiterinnen brauche es für die Verwaltung eine Vollzeitkraft, betont Lorenz. "Doch das ist finanziell nicht stemmbar."

Fortan wird sich also der Verein Integra um die Verwaltung der beiden Gruppen der Piratenmäuse sowie um den eingruppigen Waldkindergarten kümmern. Dort hat man aktuell mit Personalmangel zu kämpfen; unter anderem wird eine neue Leitung für die Einrichtung gesucht. Derweil bringe die Verschmelzung auch für Integra Vorteile, sagt Brigitte Haas. Schließlich betreibe der Verein seit vorigem Jahr einen Waldkindergarten in Taufkirchen, der nun eng mit seinem Pendant in Unterhaching kooperieren könne. Zudem ist Integra bereits im Nachbarort vertreten - als Träger einer integrativen Krippe im Grünwalder Weg. Gerade deren Kinder, die altersbedingt in den Kindergarten wechseln, könne man in den Piratenmäusen nun auch eine integrative Einrichtung in der gleichen Gemeinde anbieten, sagt Brigitte Haas. Sie betont: "Integra ist jetzt auch in Unterhaching ein integrativer Motor."