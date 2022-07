Zusammen haben sie nun 100 Jahre Erfahrung: kurz nach ihrem 50. Geburtstag haben die beiden Nachbarschaftshilfen in Taufkirchen und Unterhaching beschlossen, fortan gemeinsame Sache zu machen. Völlig überraschend kommt dieser Schritt nicht. Denn seit einigen Jahren besteht bereits eine Kooperation zwischen den beiden Institutionen im Hachinger Tal. Von 1. September an werden die beiden Vereine verschmolzen.

Dieser Zusammenschluss firmiert dann unter dem Namen "Nachbarschaftshilfe Taufkirchen Unterhaching". Beide Seiten waren sich einig über diesen Schritt. Den Beschluss haben die beiden Mitgliederversammlungen in der vergangenen Woche jeweils einstimmig gefasst. Gabriele Eggers und Ottmar Lobinger, die amtierenden Vorsitzenden, erhoffen sich von der Verschmelzung eine Stärkung und Verbreiterung des Angebotes. So wird die Unterhachinger Geschäftsstelle im Ortszentrum, am Hofmarkweg 6, von Herbst an täglich geöffnet sein.

Dass jeweils kurz nach den Feiern zum 50-jährigen Bestehen der beiden Vereine die Selbstständigkeit verloren geht, hat allerdings auch etwas Wehmut ausgelöst, wie der Verein mitteilt. Die nun aus dem Amt scheidenden Mitglieder des Vorstandes der NBH Unterhaching, die zum Teil seit Jahrzehnten dort tätig waren, wurden bei der Hauptversammlung verabschiedet.