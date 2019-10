Der TSV Unterhaching bietet von sofort an jeden Mittwoch Tanzen für Senioren an. Willkommen sind alle über 60 Jahre, die Freude am Tanzen haben. Jeweils von 14.30 bis 16 Uhr können sie im Tanzsaal der Bayernwerkarena am Utzweg unter Anleitung des Trainerpaars Lupo und Rebecca Wolf Wiener Walzer, Cha Cha und Rumba üben. Daneben haben sich Lupo und Rebecca vorgenommen, immer wieder neue Tänze wie Sirtaki, Rheinländer, Polka oder einen der beliebten Linedances zu vermitteln. Dank ihrer speziellen Trainerausbildung für Seniorentanz haben die Trainer das Angebot auf

diese Altersklasse zugeschnitten.

Interessierte können zur Schnupperstunde kommen. Weitere Infos unter tsv-unterhaching.de.