Eigentlich ist Jack ein chronisch erfolgloser Straßenmusiker. Doch nach einem weltweiten Stromausfall kann der junge Durchschnittsbarde plötzlich Beatles. Und das nur, weil er offensichtlich der Einzige ist, der sich an die Hits der Pilzköpfe erinnern kann. Deshalb wird Jack nun plötzlich unerwartet das Talent von John, Paul, George und Ringo zugeschrieben, was ihn schließlich zu einem gefeierten Superstar macht. "Yesterday" heißt die britische Filmkomödie von Danny Boyle rund um dieses große musikalische Missverständnis. Gleichzeitig verbirgt sich dahinter aber auch eine ganz große Liebesgeschichte. An diesem Dienstag, 3. September, 20 Uhr, läuft "Yesterday" in der Reihe "Ferienkino im Kubiz", Jahnstraße 1, in Unterhaching. Bereits morgens um 10.30 Uhr wird der belgische Animationsfilm "Royal Corgi - Der Liebling der Queen" gezeigt - eine königliche Hundebiografie über die Selbstfindung eines Vierbeiners.