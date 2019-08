Es gibt sicher auch bei den Unterhachinger Genossen derzeit einiges zu besprechen - wenige Monate vor der Kommunalwahl. Am Dienstag, 3. September, lädt der SPD-Ortsverein von 19.30 Uhr an zum öffentlichen Stammtisch in die Gaststätte Althaching am Rathausplatz. Gesprochen wird auch über aktuelle Themen, die Bürger beschäftigen.