Disteln seien dem Esel lieber als Rosen, sagt der Volksmund. Aber man muss kein Esel sein, um sich an diesen arg stacheligen Gewächsen erfreuen zu können, die hier auf einer Wiese in Ottobrunn ihre Köpfchen in die Nachmittagssonne halten. Sie befinden sich dort in bunter Gesellschaft mit weiteren Schönheiten wie etwa Sonnenblumen, die mit ihnen etwas gemeinsam haben - schmackhaftes und gesundes Öl, das in keiner Küche fehlen darf. Wer will, kann sich aber einfach nur sattsehen an der schmucken Herbstwiese.