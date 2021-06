Die Unterhachinger Grünen wollen Kindern und Jugendlichen in den Sommerferien die Sportplätze an den Schulen zur Verfügung stellen. Die Fraktion stellte am Dienstag in der Gemeinderatssitzung den Antrag, die Finanzierung von Hausmeisterdiensten und Aufsichtspersonal zu prüfen. Die Grünen halten es in diesem Sommer für besonders wichtig, dass Kinder und Jugendliche sich wieder frei bewegen und treffen können. Auch würden nicht alle Familien in den Urlaub fahren können oder aus Vorsichtsgründen wollen, denn viele Eltern seien noch nicht geimpft. Kostenfreie Gelegenheiten zu Bewegung seien wichtig.