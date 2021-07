Von Iris Hilberth, Unterhaching

Fünf Jahre ist es her, da mussten die Umkleiden und Sanitäreinrichtungen in der Unterhachinger Sportarena am Utzweg aufwendig für einen Millionenbetrag saniert werden. Bei der damals zehn Jahre alte Halle war das Wasser ins Mauerwerk gelaufen. Jetzt gibt es den nächsten Sanierungsfall an dem Gebäude, und wieder bekommen die Nutzer nasse Füße, diesmal im Foyer. Das Glasdach ist undicht. Die Reparatur soll 300 000 Euro kosten.

Normalerweise haben solche Glasscheiben eine "Nutzungsdauer" von etwa 25 Jahren. Jetzt aber tropft es schon nach etwas mehr als der Hälfte der Zeit von oben. "Wir haben leider einen Dachschaden", sagte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) am Dienstag in der Sitzung des Bauausschusses. Es habe immer wieder Probleme mit den Glasflächen im Bereich zwischen den Nebenräumen und der eigentlichen Halle gegeben. Zunächst gab die Verwaltung den Raben die Schuld an dem Desaster. Die großen Vögel picken offenbar immer wieder die Fugen auf. Doch als man sich die Sache näher ansah, wurde klar, dass nicht allein die seltsame Geschmacksverirrung von Raben, oder womöglich auch Krähen Grund für das undichte Dach sind. Denn es stellte sich heraus, dass die darunter liegenden Dichtungsebenen mit Silikon verklebt waren. Die aber hätten durchlässig sein müssen, damit das Wasser ablaufen kann, erläuterte eine Mitarbeiterin des Bauamts das Dilemma.

Gutachter haben sich das Problem inzwischen angeschaut und zunächst den kompletten Austausch vorgeschlagen. Das hätte die Gemeinde aber gleich mal eine Million Euro gekostet, obwohl die Scheiben locker noch zehn Jahre halten können. Auch vermutet die Verwaltung, dass die Lieferzeiten von Glas zu lange seien, um Mitte Oktober mit einem neuen Dach in die Volleyballsaison starten zu können. Eine dichte Außenhaut soll dennoch bis dahin fertig sein, um einen ungestörten Betrieb zu gewährleisten.

Der Bauausschuss verständigte sich daher darauf, nur die wasserführende Ebene im Warmdachbereich nachzubessern. Die bestehenden Gläser bleiben dabei erhalten. Es sollen Aluminium-Pressleisten und Edelstahl-Abdeckbleche aufgebracht werden, damit die Raben oder Krähen nicht mehr die Abdichtungen zerstören können. Zudem soll der Rauch-Wärme-Abzug im Foyerdach ausgetauscht und höher gesetzt werden, um eine verbesserte Wasserführung zu erzeugen. Diese Arbeiten sind allerdings erst für das kommende Jahr geplant, da dies so schnell nicht umzusetzen ist. Auch braucht man dafür ein Innengerüst, das für die ersten Abdichtungsmaßnahmen nicht benötigt wird.

Möglicherweise kommen aber noch mehr Probleme zum Vorschein, wenn die Sanierung erst einmal begonnen hat. "Den genauen Schaden wissen wir noch nicht. Wir müssen das erst noch mal weiter untersuchen", kündigte die Bauabteilung an. Auch hofft Bürgermeister Panzer, "dass wir einen finden, der das macht, und dass der dann auch noch alle Teile hat, die er dazu braucht."

Die 16,8 Millionen Euro teure Sportstätte war im November 2005 eröffnet worden, hieß zunächst "Generali-Halle", inzwischen wird sie Bayernwerk-Sportarena genannt. 100 Meter lang, 80 Meter breit, und 12,50 Meter hoch ist das Bauwerk und wurde damals für seine außergewöhnlichen Dimensionen gelobt.