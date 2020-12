Der Spielplatz an der Budapester Straße in Unterhaching soll im Frühsommer neu gestaltet werden, und zwar nach den Wünschen der Kindern aus der Nachbarschaft. Zwei Varianten hatte die Verwaltung den Mädchen und Buben präsentiert, jetzt haben die Kinder vor Ort, per E-Mail oder App abgestimmt. Eindeutiger Favorit der Kinder ist ein Spielplatz mit einem großen Flugzeug aus Holz nebst Rutsche, Flaschenzug, Tower und Kletterstangen. Zwei Drittel der Teilnehmer stimmten für diese Ausstattung, ein Drittel hätte lieber eine Kletterlandschaft mit Wackeltieren und vor allem mit Mini-Trampolin gehabt. Das Sprungtuch wünschen sich allerdings alle, so könnte eine Kombination mit dem Flugzeug die perfekte Lösung für den Spielplatz werden.