Von Iris Hilberth, Unterhaching

Joggen alleine reicht dem Unterhachinger Outdoor-Sportler schon lange nicht mehr. Längst hat er sich daran gewöhnt, dass er unter freiem Himmel auch sein Krafttraining gezielt absolvieren kann. Body-Weight-Station heißt das Fitnessgerät, das am westlichen Ende des Landschaftsparks steht und seit seiner Installation vor drei Jahren gerne genutzt wird. Jetzt soll ein weiteres derartiges Gestell zum Sporteln dazukommen. Der Gemeinderat stimmte einem Antrag der SPD-Fraktion zu und sprach sich für einen zweiten Standort am Rodelberg aus.

Klimmzugstangen in vielen Höhen, zusammenlaufenden Barren, absteigende Hängeleitern, Sprossenwand und Griffbrett - aus solchen Elementen sind die modernen Outdoor-Fitnessgeräte zusammengebaut. Was einst auf einem Trimm-dich-Pfad vereinzelt alle paar hundert Meter für diverse Leibesübungen auf den Hobbysportler wartete, wird hier komprimiert an einer Station angeboten. Ausgiebiges Ganzkörpertraining mit dem eigenen Körpergewicht versprechen die Hersteller solcher Geräte.

Was von weitem betrachtet aussieht wie ein Klettergerüst auf einem Kinderspielplatz, kommt die Gemeinde allerdings um einiges teurer. 30 000 bis 50 000 Euro rechnet die Verwaltung für die neue Body-Weight-Station, schließlich muss diese Stellage für Erwachsene wesentlich stabiler sein als die Ausstattung für einen Spielplatz. "Die Geräte sind so teuer, weil sie auch den 200-Kilo-Mann aushalten müssen", erläuterte Bauamtsleiter Stefan Lauszat die Kalkulation in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Aufgrund der Rückmeldungen aus der Bevölkerung - beispielsweise wenn Reparaturbedarf bestehe - könne er bestätigen, dass die Angebote gut angenommen werden. Auch Gruppen träfen sich hier zum gemeinsamen Training.

Der Gemeinderat war sich daher sehr schnell einig, dass ein zweites Gerät her muss. "Eine super Idee", lobte CSU-Fraktionsspreher Korbinan Rausch. Vor allem in Zeiten von Corona und Home-Office seien die Bürger sicherlich sehr dankbar für das erweiterte Angebot. Auf der Suche nach einem geeigneten Standort für das zweite Gerät, hatte die Verwaltung auch das direkte Umfeld der bestehenden Anlage betrachtet. Hier allerdings sehen die Rathaus-Mitarbeiter keine Erweiterungsmöglichkeit ohne in den Baumbestand einzugreifen. Bei der Einrichtung eines weiteren Platzes im Landschaftspark sei zudem immer mit der möglicherweise notwendigen Beseitigung von Altlasten wie Munitionsrückständen zu rechnen. Auch ein Standort im Ortspark kommt laut Lauszat nicht in Frage, da hier in den Bolzplatz eingegriffen werden müsste.