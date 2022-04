Die Hauptstraße in Unterhaching wird in der ersten Woche der Osterferien voll gesperrt. Grund ist die Verlegung einer Fernwärmeleitung im Auftrag der Geothermie Unterhaching. Betroffen ist der Abschnitt zwischen der Kreuzung mit der Ottobrunner Straße und der Kreuzung mit der Tegernseer Landstraße/ Waldstraße. In der Zeit von Montag, 11. April, bis Donnerstag, 14. April, ist eine Durchfahrt hier nicht möglich. Anlieger dürfen, wenn sie aus Richtung Süden kommen, also aus Taufkirchen, bis zur Baustelle bei Hausnummer 59 fahren, also bis kurz vor der Eisdiele. Der Verkehr wird über die Ottobrunner Straße - Oberweg - Tegernseer Landstraße (Kreisstraße M 2) umgeleitet. Die gleiche Routenführung gilt in umgekehrter Richtung. Die Linienbusse des MVV werden ebenfalls umgeleitet, die Haltestelle Postweg wird in beiden Fahrtrichtungen nicht angefahren.