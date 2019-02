24. Februar 2019, 21:54 Uhr Unterhaching Spaß mit Käpt'n Louie

Es wird wieder getanzt, gesungen und gezaubert werden am Rosenmontag, 4. März, beim Kinderfasching mit Käpt'n Louie, veranstaltet von der Gemeindebücherei Unterhaching. Für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren dauert die Faschingsgaudi von 14 bis 15.30 Uhr, für Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren von 16 bis 18 Uhr. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, die Karten zum Preis von drei Euro sind von sofort an im Vorverkauf in der Bücherei, Rathausplatz 11, erhältlich.