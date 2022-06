Wer am kommenden Samstag, 18. Juni, nächtens eine Feuersäule auf der Glonner Wiese in Unterhaching bemerkt, der kann sich einen Anruf bei der Feuerwehr sparen, die ist schon längst an Ort und Stelle - und passt auf, dass alles ordentlich abbrennt. Die Birker Burschen laden nach zweijähriger Corona-Pause wieder einmal zu ihrer traditionellen Sonnwendfeier, und dazu gehört wie eh und je das Abbrennen eines Holzstoßes, den die Burschen zuvor mühsam aufgerichtet haben. Die Feier beginnt bereits um 17 Uhr, Feuer gelegt wird aber erst bei Einbruch der Dunkelheit. Für das leibliche Wohl sei mit Leckerem vom Grill, selbstgemachtem Steckerlfisch sowie Zuckerwatte, Mandeln und Sternstangerln bestens gesorgt, "währenddessen sorgt der große Stoß für tolle Atmosphäre und angenehme Temperaturen bis in die Nacht hinein", heißt es in einer Ankündigung der Veranstalters, der zudem gemütliche Blasmusik bei einer frischen Mass Bier verspricht. Bei schlechter Witterung verschiebt sich die Sonnwendfeier um eine Woche auf Samstag, 25. Juni. Alle Infos und Aktualisierungen sind immer zeitnah auf www.birkerburschen.de oder ihren Auftritten bei Facebook und Instagram zu finden.