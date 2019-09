Auf dem letzten freien Areal des Unterhachinger Neubaugebiets Stumpfwiese sollen 130 Wohnungen und ein kleines "eingeschränktes" Gewerbegebiet entstehen. Der Bauausschuss hat in seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause am Dienstag einer Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung von zwei Bebauungsplänen für die Grundstücke südlich der Straße am Sportpark und westlich der Biberger Straße zugestimmt. Dies ist der 11. Bauabschnitt auf der Stumpfwiese.

Wie Architekt Werner Zeitler erläuterte, sollen dort zur "städtebaulichen Verdichtung" nebeneinander vier L-förmige Gebäudekomplexe errichtet werden, die sich nach Süden und Westen öffnen, sodass vier Höfe entstehen. Damit soll eine geschlossene Bebauung nach Norden und Osten sicher gestellt werden, die so auch Lärmschutz zur Biberger Straße hin bietet. Geplant sind fünf Vollgeschosse und eine Tiefgarage, deren Zufahrten von der Walter-Paetzmann-Straße aus gedacht sind. Die etwa 130 Wohnungen, im üblichen Mix sowohl Zwei-, Drei- als auch Vierzimmerwohnungen, könnten in verschiedenen Abschnitten realisiert werden, so der Architekt.

Mit in ihre Überlegungen einbezogen haben die Planer eine zusätzliche Querungshilfe über die Biberger Straße. Von einer bereits diskutierten Über- oder Unterführung sind sie mittlerweile abgerückt, da eine solche meist schlecht genutzt werde. Auch würde ein Überweg zusätzlich zu einer Geschwindigkeitsreduzierung auf einer der Ortseinfallsstraßen Unterhachings führen. Mit der Verkehrssituation in diesem Bereich insgesamt soll sich das Gremium aber erst befassen, wenn die Bebauung des südlicheren Bereichs durch die Maro-Genossenschaft und die Baugenossenschaft Unterhaching fertig ist. Dort entstehen derzeit zwischen Walter-Paetzmann-Straße und Adejeweg 21 genossenschaftliche Wohnungen in einem Mehrgenerationenhaus und eine Demenz-WG für zehn Personen der Maro sowie elf Wohnungen der Baugenossenschaft Unterhaching. Das als "Biberbau" bezeichnete Gebäude mit Wohnungen mit zwei bis zu fünf Zimmern soll Ende 2020 fertig werden. 13 Wohnungen werden öffentlich gefördert.

Am nördlichen Rand des Areals, direkt an der Straße am Sportpark, östlich von Edeka Braun, ist ein "eingeschränktes Gewerbegebiet" vorgesehen. Das heißt: Dort können sich Firmen ansiedeln, die als "nicht störend" empfunden werden. Welche Art von Gewerbe dort hineinkommen könnte, weiß allerdings noch keiner. Vorstellbar wären Büros. "Es gibt aber noch keine konkreten Anfragen", sagte Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD). Die Planer sehen in diesem Gebäudekomplex eine Art Puffer zu angrenzenden Firmen im Norden und wollen dort auch noch etwas höher bauen, "um am Eck einen Hochpunkt zu setzen", erläuterte Zeitler die ersten Planungsideen. Erschlossen werden soll das Gewerbegebiet mit einer Zufahrt direkt gegenüber dem Lebensmittelmarkt.

Der Ausschuss stimmte den Bebauungsplänen einstimmig zu. Gertraud Schubert von den Grünen lobte vor allem die "Hoflösung". Auch Dieter Senninger von der SPD sprach von einer "geglückten Bebauung", denn er findet: "Gewerbe wäre viel schlimmer gewesen." Franz Felzmann (CSU) ist der Ansicht, dass der Schallschutz für die Häuser mit diesen Plänen "optimal gelöst" sei.