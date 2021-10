Während man heute seiner Angebeteten Blumen schenkt oder ein kitschiges Katzen-GIF schickt, versuchten sich die Romantiker früherer Tage gerne in Sonetten. Als Gedichtform populär gemacht von Petrarca im 14. Jahrhundert, gilt Shakespeares Zyklus der 154 Sonette 200 Jahre später als Höhepunkt der Gattung. Der Autor Hanskarl Kölsch widmet sich in seinem Vortrag am Samstag, 30. Oktober, im Unterhachinger Kubiz den Sonetten Shakespeares, die zugleich Liebesgedichte wie Seelendramen sind, Beginn 20 Uhr. Karten gibt es im Kubiz (Telefon 089/665 55 316) oder über Reservix.