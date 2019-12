Irland, die "Grüne Insel", bietet sich in ganz besonderer Weise für eine Studienreise an. Die Senioren im Kubiz haben noch Plätze frei für eine achttägige Kulturreise von 22. bis 29. Mai 2020. Von Dublin im Osten bis nach Galway im Westen wird sich die Gruppe das Land genauer ansehen: die prähistorischen Stätten, das keltische Erbe, die christliche Geschichte sowie die Städte. Im Südwesten Irlands erwartet sie die Grafschaft Kerry, mit ihrem milden Klima, ihrer üppigen Vegetation, ihrem Reichtum an landschaftlichen Reizen und ihren Kulturdenkmälern. Die Gruppe fliegt von München aus nach Dublin und erkundet das Land per Bus. Information und Anmeldung: Erdmute Albat, Senioren im Kubiz, Telefon 089/66 55 53 19.