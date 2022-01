Klaus-Peter Schubert ist von Anfang an bei den Lernhelfern engagiert.

Ältere Menschen unterstützen in Unterhaching seit längerem Grundschulkinder, die im Unterricht nicht mitkommen. Doch der Bedarf wäre viel größer.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Sprachprobleme, Bildungsbarrieren und jetzt auch noch Corona mit Homeschooling und Quarantäne - immer mehr Kinder kommen in der Grundschule nicht mehr mit oder haben in einzelnen Fächern Probleme, dem Unterricht zu folgen. Sie bräuchten dringend individuelle Förderung außerhalb der Schule. Doch nicht immer können die Eltern das übernehmen. Und professionelle Hilfe ist teuer, für Betroffene oft finanziell nicht zu stemmen.

Seit zwölf Jahren gibt es daher in Unterhaching das Projekt "Gebraucht werden" von den Senioren im Kultur- und Bildungszentrum (Kubiz) und der Jugendsozialarbeit der Grund- und Mittelschulen. 45 Ehrenamtliche engagieren sich aktuell als Lernhelferinnen und Lernhelfer für 94 Unterhachinger Kinder an der Jahn- und der Sportparkschule. Doch der Bedarf ist größer. Projektkoordinatorin Barbara Sette sucht händeringend nach weiteren Senioren und Seniorinnen, die mit den Kindern lesen, schreiben und rechnen üben.

Man muss kein Lehrer im Ruhestand sein, um mit den Kindern das Einmaleins zu wiederholen oder ihnen die deutsche Sprache beizubringen. "Voraussetzung für dieses ehrenamtlich Engagement ist, dass man Kinder mag und Geduld mitbringt", teilen die Senioren im Kubiz mit. Es ist keine pädagogische Ausbildung erforderlich, der Lehrstoff wird vorgegeben. "Deutsch üben in der ersten und zweiten Klasse kann eigentlich jeder", sagt Sette. Den Kindern helfe vor allem die persönliche Zuwendung in der wichtigsten Schulzeit. "Das zeigen sie mit ihrer Fröhlichkeit und Dankbarkeit", so die Projektleiterin.

Die ehrenamtliche Unterstützung der Senioren erfolgt ausschließlich in den Räumlichkeiten der Schulen sowie online. "Die meisten lernen nach den Schulstunden mit den Kindern, einige auch parallel zum Unterricht in einem anderen Raum", sagt Sette. Insbesondere wenn es um Sprachprobleme gehe, sei es sinnvoll, mit den Kinder individuell Deutsch zu üben. Je nach Bedarf des Kindes erfolgt die kostenlose Betreuung meist wöchentlich innerhalb der Schulzeit und nicht während der Schulferien.

Die Kontaktaufnahme zu den Lernhelfern läuft ausschließlich über die Lehrer und Lehrerinnen. Wenn die feststellen, dass ein Kind dringend Hilfe benötigt, wenden sie sich an das Projekt "Gebraucht werden". Auch die Inhalte der Nachhilfestunden werden eng mit der Schule abgesprochen, das Lehrmaterial stellen die Lehrer zusammen, sie geben auch Tipps. "Ich habe auch viele Bücher da, in die man reinschauen kann", sagt Sette. Zudem bestehe die Möglichkeit, vorab im Unterricht zuzuschauen.

Einige Senioren sind von Anfang an dabei, wie Klaus-Peter Schubert, der einst das Projekt mit initiiert hat. "Der älteste Lernhelfer ist 82 Jahre alt, die jüngsten gerade im Ruhestand", sagt die Projektkoordinatorin. Aktuell sucht sie vor allem auch für die Mittelschule Unterstützung für die Fächer Mathe und Englisch, gerne Männer. Denn bislang sind 80 Prozent der Ehrenamtlichen Frauen. Den zeitlichen Umfang ihres Engagements kann jeder selber bestimmen. "Manche kommen einmal pro Woche 45 Minuten, andere an mehreren Tagen", so Sette.

Wer sich bei dem Projekt "Gebraucht werden" engagieren möchte, kann sich an Koordinatorin Barbara Sette von den Senioren im Kubiz wenden. Telefon: 089/66 55 53 22; E-Mail: barbara.sette@unterhaching.de.