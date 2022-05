Sebastian Ruppert sitzt von Juni an für die Freien Wähler im Unterhachinger Gemeinderat.

Sebastian Ruppert verlässt die SPD-Fraktion im Unterhachinger Gemeinderat und schießt sich den Freien Wählern an. Damit hat Bürgermeister Wolfgang Panzer nur noch sechs Vertreter seiner Partei in dem Gremium sitzen, während die Freien Wählern von Juni an zu fünft sind.

SPD-Parteimitglied war Ruppert nie und in den vergangenen Monaten hat er sich eigenen Angaben zufolge immer mehr von dem entfernt, was die Sozialdemokraten auf Bundes- und Landesebene entscheiden und fordern. "Zu einem kleinen Teil lag es aber auch an der Kommunalpolitik", sagt Ruppert. Er habe die jüngste Zeit im Gemeinderat persönlich als schwierig empfunden: "Da werden große Visionen angestrebt und der einzelne Unterhachinger oder Familien geraten ins Abseits."

In der Fraktion der Freien Wähler erhofft er sich, wieder mehr für die Unterhachinger Bürger da sein zu können. "Es geht um die soziale Infrastruktur", etwa Kindergartenplätze und nicht immer nur Klimaschutz. Als Beispiel für seine Frustration nennt Ruppert die Pläne für einen Handwerkerhof, den Unterhaching dringend benötige, dennoch gehe seit Jahren nichts voran. Nach einem längeren Gespräch mit Alfons Hofstetter, dem Fraktionsvorsitzenden der Freien Wähler, habe er das Gefühl gehabt, "der Funken ist übergesprungen". Dort fühle er sich besser aufgeboben, sagt der 31-Jährige. "Es ist ein kleiner Neuanfang."

"Wir sind ein Stück auseinander gerückt", bestätigt der SPD-Fraktionsvorsitzende Peter Wöstenbrink. Er verweist vor allem auf unterschiedliche Auffassungen in der Ortsentwicklung. "In der Kommunalpolitik ist die Aufgabe des Baubeauftragten zunehmend ein Spannungsfeld zwischen Bebauungsplan-Vorschriften und den Einzelinteressen von Bauherren."