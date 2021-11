Von Iris Hilberth, Unterhaching

Die Gemeinderatssitzungen in Unterhaching bemessen sich aktuell an der Anzahl der Lüftungspausen. Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) ist angehalten, die Versammlung nach einer Stunde zu unterbrechen und die Fenster zu öffnen. Eine Zwei-Pausen-Sitzung liegt also zeitlich noch im erträglichen Rahmen, sind drei Lüftungspausen notwendig, braucht man insgesamt schon eine Menge Sitzfleisch. Sollte es auf vier hinauslaufen, wären Kompressionsstrümpfe empfehlenswert, um das Thromboserisiko zu senken. Ganz so weit ist es noch nicht gekommen, aber klar ist: Es wird viel geredet im Gemeinderat, von manchen geladenen Experten auch viel zu viel. Und das dauert.

Das kann nicht so weitergehen, findet die Neo-Fraktion. Emil Salzeder hat daher einen Antrag eingereicht, Externe mögen sich bei ihren Vorträgen bitte kurz fassen, 15 Minuten Redezeit sollten reichen. Er schlägt vor: "Experten bestellen wir nur noch zu Fachvorträgen oder Präsentationen, wenn sich Diskussionsbedarf oder komplexere Fragestellungen abzeichnen." Kürzere inhaltliche Zusammenfassungen erlaubten mehr Raum für Fragen.

Die Neos, zu denen neben Salzeder noch Claudia Töpfer gehört, sind nicht nur genervt davon, unnötig viel Zeit in Sitzungen zu verbringen, sie sehen in den oft umfangreichen und mehrfach gehaltenen Vorträgen auch eine Geldverschwendung. "Die persönliche Wiedergabe der Inhalte der zuvor überlassenen Dokumente alleine kostet alle Beteiligten unnötig Zeit und erzeugt unnötige und kostspielige Doppelungen", findet Salzeder. Denn es fallen nicht nur Honorare für die Experten an, sondern die Verwaltung häuft bei den langen Sitzungen auch Überstunden an. Allein aus der jüngsten Vergangenheit kann er einige Beispiele nennen, bei denen eingeladene teure Experten lediglich die Inhalte der vorliegenden Präsentationen wiedergegeben haben, ohne dass es zu Nachfragen kam oder Diskussionspunkte erkennbar waren.

Salzeder erinnerte an den Besuch des Geschäftsführers des Bayerischen Städtetages Ende September, als es um den Wiedereintritt Unterhachings in den kommunalen Spitzenverband ging. Der Gast referierte damals etwa eine Stunde über die Aufgaben des Städtetags, Informationen, die man nach Ansicht der Neos auch einfach vor der Sitzung nachlesen hätte können. Die zwei Mal identisch vorgetragene Präsentation des Architekten der Grund- und Mittelschule leuchtet der Neo-Faktion genauso wenig ein wie der Besuch eines Justiziars der Geothermie Unterhaching. "Das reine Erscheinen zu einer Power-Point-Präsentation brauchen wir nicht", sagte Salzeder. Schon heute könnten Ratsmitglieder Fragen per Mail oder Telefon direkt zu den Tagesordnungspunkten stellen. Manchmal helfe auch Google. Wenn ein Ausschuss die Notwendigkeit einer persönlichen Anhörung des Experten feststelle, könne die freilich weiterhin veranlasst werden, schlagen die Neos vor. Mehrmalige Vorträge in verschiedenen Beratungsgremien sollten aber die Ausnahmen bleiben.

Bürgermeister Panzer nahm den Vorstoß mit Nicken zur Kenntnis. In der selben Sitzung hatte er bereits Steven März, dem wissenschaftlichen Mitarbeiter am Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie, darum gebeten, seinen Vortrag über Klimafolgen auf 15 bis 20 Minuten zu beschränken.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Unterhachinger Gemeinderat versucht, die langen Sitzungsabende etwas zu verkürzen, indem er die Redezeit von Externen reduziert. 2012 hatte es bereits einen ähnlichen Vorstoß des Gemeinderats Florian Riegel (damals CSU) gegeben, Fachvorträge auf 15 bis 20 Minuten zu begrenzen. Bei internationalen Kongressen bekomme man das ja auch hin, so die Argumentation damals. Insbesondere die Präsentationen zum Neubau der Grund- und Mittelschule hatten sich in dieser Zeit arg in die Läge gezogen. Das Gremium konnte sich allerdings nur auf den "Hinweis" verständigen, sich kurz zu halten, nicht auf eine tatsächliche Begrenzung.