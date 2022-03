Die Grund- und Mittelschule am Sportpark in Unterhaching will mit einer Laufaktion Spenden sammeln. "Wir laufen für den Frieden und ukrainische Menschen in Not", lautet der Titel der Veranstaltung, die für Dienstag, 22. März, geplant ist. Die Kinder suchen sich Sponsoren wie Eltern, Bekannte oder auch lokale Betriebe, die einen vereinbarten Betrag pro gelaufener Runde spenden. Das Geld geht an die Initiative "Haching hilft". Anfragen können per E-Mail an den Elternbeirat (elternbeirat@grumi-unterhaching.de) gerichtet werden.