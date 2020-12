Der Anbau der Grund- und Mittelschule am Sportpark in Unterhaching wird dringend benötigt, denn das 2014 errichtete Gebäude ist für die steigende Schülerzahl jetzt schon zu klein. Die vorhandenen 32 Klassenzimmer reichen längst nicht mehr, im bestehenden Gebäude am Anton-Troppmann-Weg werden im Schuljahr 2023/24 voraussichtlich sechs Klassenzimmer fehlen. In diesem Sommer hatte der Gemeinderat daher beschlossen, das Schulhaus für 7,7 Millionen Euro zu erweitern. Im September 2023 soll der Anbau im Osten des Areals fertig sein, "der Zeitplan ist eng", weiß man im Rathaus, der Baubeginn ist für April 2022 terminiert. Der Gemeinderat hat daher in seiner letzten Sitzung vor Weihnachten die Planungen weiter vorangetrieben.

So wurde Bürgermeister Wolfgang Panzer (SPD) von dem Gremium ermächtigt, die Objektplanung sowie die notwendigen Fachplaner wie Bodengutachter, Bauphysik, Brandschutz und Schallschutz zu beauftragen. Bereits im ersten Quartal 2021 muss die Gemeinde den Auftrag für den Planer konkretisieren. Im Fokus steht die Nachhaltigkeit beim Bauen. Zwar wird keine Zertifizierung angestrebt, doch soll der Prozess der Planung und Ausschreibung durch einen Auditor der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) begleitet werden.

Einen Kriterienkatalog für nachhaltiges Bauen hatten die Grünen zwar beantragt, allerdings gibt es den bislang nicht für kommunale Gebäude in der Gemeinde Unterhaching. Die Festlegung der Ziele für die Errichtung des Schulanbaus soll in mehreren Workshops mit Gemeinderäten, des ausgewählten Architekturbüros und Vertretern der Verwaltung unter der Leitung des Projektsteuerers stattfinden. Dieses "Zielfindungsteam" tagt bereits Ende Januar oder Anfang Februar, damit der Gemeinderat in seiner Sitzung Ende Februar einen Beschluss fassen kann.

Die Grünen, denen das Thema nachhaltiges Bauen in der Gemeinde sehr wichtig ist, freuen sich darüber, dass dies nun verstärkt verfolgt wird. "Die Findungsphase für dieses Gebäude von der DGNB begleiten zu lassen, begrüßen wir sehr. Wir werden uns gerne einbringen", teilen sie mit. Gleichwohl finden sie jedoch, dass das Ziel eine Zertifizierung sein sollte. "Dadurch entsteht eine gewisse Verbindlichkeit", so die Grünen.