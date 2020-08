Der Dönerstand und das Obsthäusl am Bahnhofsplatz in Unterhaching sind bereits abgebaut. Welche Pläne die Gemeinde für dieses zentrale Areal hat, ist laut den Grünen indes nicht bekannt. In einem Antrag an den Gemeinderat fordert die Fraktion jetzt eine transparente Bürgerbeteiligung bereits im frühen Stadium des Vorhabens, die Einbindung des Behindertenbeirats und der Jugend. Die Jugendlichen hätten bei der Befragung 2014 den Platz als angsteinflößend und unsicher bezeichnet, heißt es in dem Antrag. Es müsse nun überlegt werden, wie dem entgegengewirkt werden und eine Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Wahrnehmung dieses öffentlichen Platzes erreicht werden kann. Die großen Bäume wollen die Grünen erhalten. Außerdem solle eine behindertengerechte Toilette eingeplant werden.