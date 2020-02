Die SPD Unterhaching lädt am Mittwoch, 5. Februar, alle Erst- und Jungwähler der Gemeinde in das Wirtshaus am Sportpark auf ein Schnitzel und ein Getränk ein. Beginn der Veranstaltung ist um 19.30 Uhr. Neben den Kandidatinnen und Kandidaten für die Gemeinderatswahl am 15. März, steht an diesem Abend SPD-Gemeinderat und Jugendreferent Sebastian Ruppert für Fragen und Anregungen zur Verfügung.