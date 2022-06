Die Anmeldung für den am 10. Juli in Unterhaching wieder stattfindenden Run-for-Trees hat begonnen.

Laufen für einen guten Zweck heißt es am Sonntag, 10. Juli, wieder in Unterhaching. Organisiert wird der "Run4Trees" zum 13. Mal von der Firma Develey und der Turnabteilung des TSV Unterhaching. Beim Benefizlauf durch den Perlacher Forst können Läufer und Nordic Walker an den Start gehen. Der gesamte Erlös aus den Startgebühren geht je zur Hälfte an den TSV Unterhaching und an die Kinder- und Jugendinitiative "Plant-for-the-Planet". Der Lauf beginnt und endet traditionell während des Bürgerfests auf dem Festplatz in Unterhaching im Ortspark.

Mitmachen - und attraktive Preise gewinnen - kann jeder, egal ob Kinder, Erwachsene, Lauf-Anfänger oder geübte Sportler. Verschiedene Disziplinen und Distanzen, unter anderem der Bambini-Lauf für die Jahrgänge 2011 und jünger, werden angeboten. Der TSV Unterhaching investiert seine Einnahmen aus der Veranstaltung in den Verein und die eigene Jugendarbeit. Die Hälfte der Erlöse aus dem Lauf gehen zudem an die Kinder- und Jugendinitiative "Plant-for-the-Planet" aus Uffing am Staffelsee. Das globale Netzwerk von Kindern und Jugendlichen ist Teil einer Bewegung, die sich für das Pflanzen und Schützen von Bäumen einsetzt.

Alle Informationen zu Laufstrecken und Startgebühren des Laufs sind online unter www.run4trees.de zu finden. Um eine Online-Anmeldung bis Donnerstag, 29. Juni, wird gebeten, da Nachmeldungen am Veranstaltungstag nur in begrenztem Umfang möglich sind.

Folgende Strecken und Disziplinen stehen auf dem Programm: 1,3-Kilometer-Bambini-Lauf; 5,4-Kilometer-Lauf; 5,4-Kilometer Nordic-Walking; 10,3-Kilometer-Lauf; Halbmarathon. Der erste Lauf startet um 9 Uhr, der letzte um 10 Uhr, Zielschluss ist um 12.30 Uhr.