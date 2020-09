Der TSV Unterhaching bietet am Dienstagvormittag und Mittwochabend ganzheitliche Bewegungsschulung nach Feldenkrais an. In dieser Stunde werden die Teilnehmer verbal durch eine Abfolge von ruhigen Übungen geleitet. So sollen Verspannungen gelöst und die Körperwahrnehmung geübt werden. Die Kurse in der Sportarena am Utzweg finden dienstags um 9 und mittwochs um 19.15 Uhr statt. Mitzubringen sind ein Handtuch, bequeme Kleidung, Socken, eventuell ein kleines Kissen und eine Trinkflasche. Die Teilnahme ist für Vereinsmitglieder kostenfrei, Nichtmitglieder zahlen 96 Euro für zwölf Einheiten. Anmeldung und weitere Informationen über die Geschäftsstelle des Vereins (geschaeftsstelle@tsv-unterhaching.de).