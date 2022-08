Von Iris Hilberth, Unterhaching

Es war der letzte Arbeitstag von Engelbert Kupka als Bürgermeister von Unterhaching. Im Frühjahr 1990, als der CSU-Politiker aus dem Amt schied, unterzeichnete er als quasi letzte Amtshandlung gemeinsam mit den Eheleuten Rudolf und Maja Pesl einen Stiftungsvertrag zugunsten der Gemeinde: Nach dem Tode der Pesls, so wurde vereinbart, sollte die Stiftung, die einen beträchtlichen Teil des Vermögens der Stifter enthält, an die Gemeinde gehen. Im Gegenzug verkaufte diese den Pesls für damals 6,2 Millionen Mark ein attraktives, etwa 10 000 Quadratmeter großes Grundstück für den Bau einer Villa an der Wallbergstraße nahe dem Ortspark und unweit des Ortszentrums. Im Februar 2022 ist Rudolf Pesl im Alter von 99 Jahren gestorben. Nachdem Pesls Frau bereits seit 14 Jahren tot ist, stehen die Gemeinde und der Stiftungsrat nun vor der Frage: Was tun mit der Villa und den vielen Millionen?

Das ist in dem Vertrag von damals genau festgelegt und dennoch gar nicht so einfach zu beantworten. Der Deal besagt, dass bis zum Ableben des betuchten Bürgers und seit 2011 auch Ehrenbürgers der Gemeinde jährlich 2000 Euro für die Kultur in Unterhaching fließen. Das spätere Erbe aber, das Kunstgegenstände und Bücher enthält sowie die Villa und weitere Immobilien, sollen dazu verwendet werden, die Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Gemälde aus der Münchner und Wiener Schule des 19. Jahrhunderts sollen dazugehören, genauso wie Möbel, Teppiche, Porzellan und eine große Bibliothek.

Im Jahr 1990, als der damalige Gemeinderat über die Stiftung diskutierte, hieß es, eine Villa in Oberammergau und ein Grundstück in München mit 230 Wohnungen und einem Supermarkt gehörten zum Nachlass, der in die Pesl-Stiftung übergehen sollte. Damals war Kupkas Nachfolger Walter Paetzmann (SPD) davon ausgegangen, dass ein gemeinnütziger Betrieb der Pesl-Villa als Museum auch im ungünstigsten Fall kostenneutral aufgenommen werden könne und keine Steuergelder für den Unterhalt der Immobilie aufgewendet werden müssten. Allerdings ist im Stiftungsvertrag damaligen Angaben zufolge auch festgehalten, dass ein Umbau der Villa, insbesondere der Umbau des Schwimmbads in einen Ausstellungs- oder Versammlungsraum nicht aus den Einkünften der Stiftung finanziert werden, hierzu müssten öffentliche Mittel eingesetzt werden.

Detailansicht öffnen Rudolf Pesl (vorne rechts) mit Bürgermeister Wolfgang Panzer (links) 2012 beim Neujahrsempfang der Gemeinde Unterhaching. (Foto: Angelika Bardehle)

Eine genaue Berechnung der Nachfolgelasten gab es seinerzeit allerdings nicht. Das hatte Bürgermeister Paetzmann damals zugegeben und darauf hingewiesen, dass es ja noch keine konkreten Vorstellungen über die Nutzung der Pesl-Villa samt Park nach dem Tode des Stifters gebe. Den Grünen im Gemeinderat war damals nicht ganz wohl bei dem Deal. Nicht nur, dass sie das große Grundstück lieber für den Sozialwohnungsbau verwendet hätten. Armin Konetschny, der damals sechs Jahre lang für die Grünen im Gemeinderat saß und jetzt wieder dem Gremium angehört, mahnte im September 1990 die Aufklärung über den finanziellen Umfang der Pesl-Stiftung an und forderte eine Kostenschätzung.

Heute ist Konetschny einer der zwei Stiftungsräte, die aus der Mitte des Gemeinderats benannt werden müssen. Den anderen Posten hat Stefan Zöllinger von der CSU inne, Vorsitzender ist automatisch der Erste Bürgermeister, aktuell also Wolfgang Panzer (SPD). Wie vor 32 Jahren festgelegt, wurde nach dem Tod Pesls der Stiftungsrat um einen Architekten und einen Juristen erweitert. Der Gemeinderat wählte wie von der Verwaltung vorgeschlagen Ingenieur Kurt-Jürgen Schweizer und Rechtsanwalt Christian Dollinger in das Gremium. Noch vakant ist der Posten eines Kunst- oder Museumsexperten. "Es sind schon einige Bewerbungen bei uns eingegangen, obwohl wir noch kein konkretes Anforderungsprofil erstellt haben. Es laufen Gespräche", sagt Rathaussprecher Simon Hötzl.

Die Tätigkeit in der Stiftung ist ehrenamtlich. Dafür ist es, zumindest von diesem Jahr an, ein Haufen Arbeit und eine komplizierte Angelegenheit. "Wir sind uns einig, dass das kein parteipolitisches Thema ist", betont Zöllinger. Man arbeite sehr sachlich und konstruktiv zusammen. "Es gilt den Stiftungszweck zu erfüllen. Wir müssen das jetzt managen", sagt Konetschny. Es geht um Kunst, es geht um Finanzen und es geht um Ideen für das richtige Konzept. Während Zöllinger von sich sagt, bereits als Schüler ein Faible für Kunst entwickelt zu haben, fand Konetschny erst später einen Zugang dazu, erzählt aber, wie sehr ein Bild inzwischen auf ihn wirken kann. Beeindruckt von der Sammelleidenschaft Pesls sind sie beide gleichermaßen. So heißt es, dass er die weltweit zweitgrößte Mongolika-Sammlung nach St. Petersburg, ein Original der Schedel'schen Weltchronik von 1493 sowie etwa 10 000 historisch bedeutsame Bücher zusammengetragen habe. "Es war ihm wichtig, das zu zeigen", sagt Zöllinger.

Wie das funktionieren kann, ist jetzt die große Frage. "Wir können nicht einfach ein Schild an die Villa hängen: Das ist jetzt ein Museum. Das wird nicht funktionieren", sagt Konetschny. Für ein Nutzungskonzept gebe es verschiedene Möglichkeiten, die eben auch von der wirtschaftlichen Seite betrachtet werden müssten, sind sich die Stiftungsräte einig. "Es ist eine Mammutaufgabe vom Allerfeinsten und wir müssen eine Teamarbeit aufbauen", sagt Zöllinger.

Der Stiftungsrat hat bisher nicht einmal einen Schlüssel für die Villa

Noch ist nicht einmal bekannt, was die Hinterlassenschaft der Pesls wert ist. Als der Stifter vor mehr als zehn Jahren zum Ehrenbürger ernannt wurde, wurde allein für die Kunstgegenstände und Bücher eine Summe von 30 Millionen Euro genannt, dazu ein Haus in Oberammergau im Wert von zwei Millionen Euro und eine Wohnanlage in München mit einem jährlichen Erbbau-Zins von 436 746 Euro, die 2043 entschädigungslos in die Stiftung übergehe. "Die Werte sind völlig hypothetisch", betonen die beiden Stiftungsräte Zöllinger und Konetschny. Der Stiftungsrat habe bislang noch nicht einmal den Schlüssel für die Villa.

Eigentlich hatte der Gemeinderat sich vor der Sommerpause bereits das Gebäude von innen anschauen wollen. Doch wurde der Termin dann auf den Herbst verschoben. Unterdessen machen sich die Stiftungsräte bereits Gedanken darüber, wie der vor mehr als 30 Jahren vereinbarte Umgang mit dem Erbe tatsächlich umgesetzt werden könnte. Es geht darum, die Sammlung möglichst einem breiten Publikum zugänglich zu machen und nicht einem kleinen elitären Kreis. Eine Möglichkeit, dies auch finanziell zu stemmen, wäre der Verleih der Exponate. Die beiden Stiftungsräte wollen die Sammlung aber nur ungern auseinanderreißen und suchen vielmehr nach einer Lösung, die Villa auch zu nutzen, etwa für Kulturveranstaltungen. Denkbar wäre auch, die Ausstellung in einen Verbund mit anderen Museen Kunstinteressierten zugänglich zu machen. Die hätten dann etwa ein Ticket für Münchner Museen, das auch für Unterhaching gelte. Noch gibt es kein Konzept, das sicherstellt, dass nicht nur zehn Studenten im Monat ein Museum am Unterhachinger Ortspark besuchen würden, sondern vielleicht auch Schulkassen in die Villa kommen. Einfach wird das nicht. Konetschny betont: "Wir sind nicht der Louvre."