Von Iris Hilberth, Unterhaching

Kaum fertig, war die Unterhachinger Grund- und Mittelschule am Sportpark schon wieder zu klein. Längst hat der Gemeinderat beschlossen, den 2014 eröffneten Gebäudekomplex zu erweitern und so sechs zusätzliche Klassenzimmer zu schaffen. Doch wo soll der Anbau hin, wenn nicht auf die bisherigen Freiflächen? Auf die kann eine Schule aber nicht verzichten, genauso wenig wie auf die Rad- und Rollerstellplätze, für die es auf dem Schulgelände noch enger wird, wenn zum Schuljahresbeginn 2023 der Erweiterungsbau stehen soll. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten Sitzung daher, für die Fahrzeuge der Kinder auf dem Parkplatz am Stadion Raum zu schaffen. Statt 35 Autos sollen hier zukünftig Räder und Roller unterkommen.

Bereits jetzt schon reichen die ursprünglich für die Schule errichteten Radständer nicht für die vielen Unterhachinger Grund- und Mittelschüler aus. Zur Entlastung wurden in diesem Frühjahr zusätzliche Abstellmöglichkeiten außerhalb des Schulgeländes entlang des Zauns geschaffen. Mit dem Anbau im Osten des Gebäudes werden nun die gesamten Außenanlagen neu sortiert. Dazu zählt auch ein Hausmeister-Geräteschuppen, der dem neuen Gebäudetrakt weichen muss. Er soll in einem Teil des Wertstoffhäuschens verlagert werden, der laut Verwaltung durch den Wegfall von Tonnen der Spielvereinigung frei wird. Die neue Radabstellanlage auf dem bisherigen Parkplatz soll teils überdacht, jedoch nicht eingezäunt werden. So kann sie auch extern bei Fußballspielen, Fußballtraining und beim Biergartenbesuch genutzt werden.

Problem bei dieser Umplanung war zunächst allerdings der Stellplatzschlüssel. Denn die nun wegfallenden Parkplätze am Stadion waren bislang für den Stellplatznachweis des Stadions grundsätzlich notwendig. Daher hat die Gemeinde mit der Spielvereinigung als Nutzer des Stadions nun vereinbart, zukünftig eben nur noch eine geringere Anzahl von Stellplätzen zur Verfügung stellen zu können. Werden bei einem "Volllastberieb" der Sportstätte doch mal mehr benötigt, muss der Verein die fehlenden Plätze "kompensieren", berichtet die Verwaltung.

Der Pausenhof soll so an Freifläche gewinnen und gegenüber der bestehenden Situation kindgerechter und freundlicher gestaltet werden. Denn nicht nur die Mittagsbetreuung "Freiraum" mit 130 Kindern ist in dem Schulgebäude untergebracht. Auch gibt es immer mehr Ganztagsschüler und -schülerinnen; bei der Entscheidung zu einer Erweiterung im vergangenen Jahr waren es bereits 90. Für sie soll es nicht nur mehr Raum im Schulhaus geben, sondern auch attraktivere Außenanlagen.

Eva Karbaumer, die Fraktionssprecherin der Grünen, lobte den Entwurf. Sie begrüße sehr, dass keine Geländereduzierung erfolge. "Wir unterstützen alles, was das Außengelände attraktiv macht, siehe die Vergrößerung des Geländes durch die Auslagerung der Parkplätze und Scooterstellplätze, die Zapfstelle für Wasser und die großen Bäume, die Schatten spenden", sagte sie. Die Grünen sind davon überzeugt, dass die Ganztagsbetreuung kommen wird. "Das bedeutet, dass Kinder ab der 1. Klasse den ganzen Tag, fünf Tage in der Woche, in der Schule betreut werden", so Karbaumer.

Um eine gesunde Entwicklung von Kindern zu ermöglichen und auch Benachteiligung auszugleichen, sei es sehr wichtig, eine anregungsreiche, naturnahe Außengestaltung der Schule zu planen, die Bewegung und Natur- wie Umwelterfahrungen ermögliche. "Wir brauchen also in dem Gelände, in dem sowieso schon viel Beton und Asphalt am Boden liegt, nicht noch einen Boden auf Grundlage von Plastik, sondern möglichst viele grüne Flächen, Büsche, auch Verstecke, modelliertes Gelände", fordert sie.