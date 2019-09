Der Friseur und das Tatoo-Studio am Unterhachinger Rathausplatz haben neue Nachbarn bekommen. Dort wo in Hausnummer 2 bis vor Kurzem noch ein Schönheitsstudio und zuvor lange ein Uhrengeschäft untergebracht waren, kann man von sofort an die SPD antreffen. Die Landtagsabgeordnete Natascha Kohnen hat hier am Donnerstagnachmittag ihr neues Bürgerbüro eröffnet. Ausdrücklich betonte Kohnen, zugleich Bayern-Chefin ihrer Partei, dass sie sich die Räumlichkeiten mit dem Ortsverein Unterhaching teilt, und dass das Büro allen Parteifreunden aus dem Landkreis München als Treffpunkt oder Lagerraum für Material zur Verfügung stehe.

Entsprechend groß war der Andrang bei der Feier zur Eröffnung der Räume. Auch aus dem nördlichen Landkreis, der seit der Landtagswahl im vergangenen Jahr keinen SPD-Abgeordneten mehr im Maximilaneum sitzen hat, waren einige Gäste nach Unterhaching gekommen, darunter die stellvertretende Landrätin Annette Ganssmüller-Maluche und die Fraktionsvorsitzende im Kreistag, Ingrid Lenz-Aktas. Insbesondere aber drängten sich die örtlichen SPD-Vertreter im neuen Laden der Genossen, und Ortsvorsitzende Sabine Schmierl bewies beim Anzapfen des Bierfasses mit zwei beherzten Schlägen, dass sie nicht davor zurückschreckt die Sache selbst in die Hand zu nehmen, wenn sich weder Bürgermeister noch Landtagsabgeordnete trauen.

Zehn Jahre lang war das Kohnen-Büro zuvor in Taufkirchen angesiedelt. Doch in der Lindenpassage war die SPD bald einer der ganz wenigen verblieben Mieter, sodass es dort eher einsam geworden war. Der Unterhachinger Ortsverband, mit 126 Mitgliedern immerhin der größte der SPD im Landkreis, bemühte sich dann intensiv um neue Räumlichkeiten, und die SPD-Chefin zeigte sich auch ganz begeistert von Lage und Ausstattung inmitten des Ortszentrums unweit der S-Bahn. Geöffnet ist das Bürgerbüro von Kohnen Montag bis Mittwoch von 9.30 bis 12.30 Uhr; die Vertreter der SPD Unterhaching sind donnerstags von 12 bis 13 Uhr anzutreffen. Und wenn mal geschlossen ist, kann man die SPD-Devotionalien im Schaufenster betrachten: Von der roten Brotbox über die Badeente bis hin zum Toaster.