2. Juni 2019, 21:48 Uhr Unterhaching Rote Ampel missachtet

Weil ein Autofahrer am Samstagmorgen auf dem Weg von Unterhaching nach Ottobrunn eine rote Ampel übersah, verursachte er an der Kreuzung Richtung Isar-Center einen Unfall mit drei Fahrzeugen, bei dem laut Polizei zwei Personen verletzt wurden. Der 33-Jährige aus München war auf der Kreisstraße M22 in östlicher Richtung unterwegs, als die Ampel an der Kreuzung nach der Autobahnauffahrt auf die A8 Rot zeigte. Zur gleichen Zeit wollten eine 37-Jährige sowie ein 45-Jähriger, beide aus dem Landkreis München, mit ihren Wagen auf die M22 nebeneinander auf zwei Linksabbiegerspuren in südwestlicher Richtung einbiegen. Ihre Ampel zeigte Grün. Der 33-Jährige prallte mit seinem Auto frontal gegen die linke Seite des Fahrzeugs der 37-Jährigen, welches daraufhin nach rechts gegen den Wagen des 45-Jährigen geschoben wurde. Der 33-Jährige sowie die 37-Jährige wurden bei dem Unfall leicht verletzt.