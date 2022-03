Wer in letzter Zeit in der Unterhachinger Grünanlage am Rodelberg unterwegs war, wird sich womöglich über den Kahlschlag am kleinen Teich im östlichen Bereich des Erholungsgebiets gewundert haben. Warum nur hat die Gemeinde hier die Bäume umgehauen? In bester Absicht, wie Rathaussprecher Simon Hötzl versichert. Denn in den vergangenen Jahren war das Gewässer häufig so grün, dass Anwohner immer wieder besorgt bei der Gemeinde nachfragten, ob der See "umgekippt" sei. Auch im Gemeinderat sei Wunsch geäußert worden, den See frei zu schneiden und damit wieder Einsicht zu gewähren. "Wir haben deshalb eine Biologin hinzugezogen, um die Möglichkeiten einer Verbesserung für den See durchzusprechen", berichtet Hötzl. Der Gemeinde sei geraten worden, den See einseitig freizuschneiden, um mehr Lichteinfall zu erzielen. Dadurch würde sich auch die Wassertemperatur für die Amphibien verbessern, der Laubeintrag wäre weniger. Es soll ein halbseitiger fester Zaun am Weg entlang und ein Wildschutzzaun rückseitig zum Hang angebracht werden. Der bisherige Wildschutzzaun wurde immer wieder niedergerissen - zu gefährlich, findet die Gemeinde.