Meine Woche:Auf den letzten Drücker

Von Flavia Klingenhäger, Unterhaching

In den Herbstferien hatten die Schüler und Schülerinnen der zwölften Klassen noch Zeit, ihre Arbeiten für das wissenschaftspropädeutische Seminar, kurz W-Seminar, fertig zu stellen. Diese Woche ist Abgabe. So erwartet zu Schulbeginn am Montag das Druck- und Kopierzentrum Repro Ruppert in Unterhaching wieder mehr als 100 Schüler und Schülerinnen von verschiedenen Gymnasien des Münchner Südens, die alle ihre Seminararbeit drucken und binden lassen möchten. "Wir rechnen - wie jedes Jahr aufs Neue - damit, dass viele Schüler ihre Seminararbeit wirklich erst auf den allerletzten Drücker zu uns bringen werden," sagt der Firmenleiter Sebastian Ruppert.

Er ist der Sohn von Firmengründer Peter Ruppert und organisiert das alljährliche Seminararbeitsdrucken inzwischen seit sieben Jahren. Schon seit seiner Jugend sei ihm klar, erzählt er, welch wichtiges Ereignis das Drucken der Seminararbeit für die meisten Schüler sei. Während er selbst darum herumkam, eine zu schreiben - Ruppert besuchte die Realschule - habe er hautnah bei seiner jüngeren Schwester miterlebt, mit wie viel Stress dieser Tag einhergehen kann, egal wie viel Vorarbeit man investiert. "Für fast alle Schüler ist die Seminararbeit das erste Projekt, welches sie in dieser offiziellen Form abgeben müssen - da wollen sie natürlich alles doppelt richtig machen." Viele der jungen Kunden kämen sogar zwei oder drei Mal, weil ihnen doch noch der eine oder andere Rechtschreibfehler in der fertigen Version auffiele. Da sei es gut, dass Ruppert für die Seminararbeiten der Schüler einen Sondertarif berechne.

Sebastian Ruppert ist gespannt, wie intensiv dieser Montag wird und wie viele Schüler in den verschiedenen Filialen in Unterhaching, Giesing und Harlaching Schlange stehen werden . Immerhin sei es nach zwei Jahren der erste "Seminararbeitsmontag", der nicht von Pandemieverordnungen geleitet sei. Vor Corona, so Ruppert, seien teilweise über 200 Schüler mit einem USB-Stick gekommen. "Durch die Pandemie hat sich das ein bisschen verändert," erzählt er, "inzwischen laden viele ihre Arbeit online hoch und holen sie ab, wenn sie fertig ist - das entzerrt diesen Tag natürlich etwas." Letztendlich sei es zweitrangig, wie die Schüler ihre Seminararbeiten drucken - geschlossen werden die Filialen an diesem Tag erst, wenn die letzte Arbeit fertig sei, versichert Ruppert. "Egal, wie lange wir brauchen, wir verarzten hier wirklich jeden, der ein Problem hat," verspricht er.