27. Februar 2019, 21:04 Uhr Unterhaching Renate Fichtinger will Bürgermeisterin werden

Die CSU Unterhaching nominiert die 47-jährige Juristin für die Kommunalwahl im kommenden Jahr.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Die CSU Unterhaching hat Renate Fichtinger einstimmig zu ihrer Kandidatin für die Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr gewählt. Die 47-jährige Juristin erhielt bei der Versammlung des Ortsverbands am Mittwochabend alle 35 Stimmen der anwesenden Parteimitglieder. Bereits bei einer Klausur vergangenen November hatte sich die CSU für Fichtinger als Kandidatin ausgesprochen, die erst im vergangenen Jahr der Partei beitrat, früher allerdings bereits in der Jungen Union aktiv war. Weitere Bewerber gab es nicht. Bei ihrer Vorstellungsrede betonte sie, dass die Politik vom Wechsel lebe. Seit 30 Jahren stelle die SPD die Bürgermeister in Unterhaching, lange Amtszeiten führten in der Regel zu Lähmungserscheinungen. Bislang ist Fichtinger in der Kommunalpolitik nicht in Erscheinung getreten, bekannt ist sie durch ihr Engagement im Pfarrgemeinderat und im Trachtenverein. Am Mittwoch sagte sie: ,,Ich möchte den Bürgerinnen und Bürgern meiner Gemeinde eine Alternative bieten für einen neuen Aufbruch."