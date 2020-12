Die beiden Einbrüche trugen dieselbe Handschrift: In dieser Woche haben unbekannte Täter in Unterhaching Beute im Wert von mehreren tausend Euro gemacht. Im ersten Fall verschafften sie sich am vergangenen Dienstag zwischen 13.25 und 22.15 Uhr gewaltsam über eine Terrassentür Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Nähe der Biberger Straße. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro. Tags darauf, zwischen 7.15 und 20.20 Uhr, drangen sie gewaltsam über eine Balkontür in eine Wohnung in der Nähe der Ottobrunner Straße ein und entkamen unerkannt mit Schmuck und anderer Beute im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen können sich beim Kommissariat 53 unter Telefon 089/29 10-0 melden.