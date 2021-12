Von Iris Hilberth, Unterhaching

Gerne wird von Teilnehmern einer Sitzung der Satz bemüht: "Es ist schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem." Mit dieser Selbstironie hofft derjenige, der sich am Ende der Debatte doch noch mal zu Wort meldet und damit das Treffen weiter in die Länge zieht, den Groll der Ungeduldigen etwas zu zähmen. Damit das Zeitbudget der Sitzungsteilnehmer in Zukunft vielleicht nicht mehr ganz so stark strapaziert wird, hatte die Neo-Fraktion im Unterhachinger Gemeinderat kürzlich die Reduzierung der Redezeit von Externen auf maximal 15 Minuten beantragt. Zu oft wurde vieles wiederholt oder einfach nur aus der Vorlage stundenlang referiert. Kann man sich sparen, dachten die Neos. Doch daraus wird nichts. Denn mit 13 zu 13 Stimmen entschied der Gemeinderat jetzt: Wir müssen reden!

Dabei hatte Emil Salzeder von den Neos seinen Vorschlag wirklich vorsichtig angebracht. Wohl wissend, dass mancher Vielredner in dem Gremium seine Idee vielleicht in den falschen Hals bekommen könnte. Schließlich sind die Unterhachinger ein äußerst debattierfreudiges Gremium, das keine Gelegenheit auslässt, auch das klitzekleinste Detail der Papiere, Vorlagen und Planungen aus der Rathausverwaltung zu hinterfragen. Die externen Expertinnen und Experten also, die sollten sich dann doch wenigstens kurz halten, fanden die Neos, die auch keine Lust haben zu nachschlafender Zeit immer noch im Sitzungssaal rumzuhängen, obwohl man alles wunderbar vorher hätte durchlesen können, um beim Zusammentreffen mit den Gemeinderatskollegen und - wenn notwendig - eben auch den Experten nur noch konkrete Fragen zu erörtern. Wenn Fachplaner oder Projektleiter oder sonstige Kenner der Materie nicht jedes Mal anreisen, spart das nicht nur Zeit, sondern auch Geld, hatte Salzeder argumentiert.

Die Hälfte des Gemeinderats hat das durchaus überzeugt. Und manch einer wäre wohl auch froh gewesen, so auch mal früher heim zu kommen. Doch bei einem Unentschieden in der Abstimmung eines kommunalen Gremium gibt es eben nicht wie im Fußball eine Punkteteilung, sondern der Antrag gilt schlichtweg als abgelehnt. Wobei der Beschlussvorschlag der Verwaltung auch wortreich und kompliziert war. Denn die Redebegrenzung kann man ja nicht einfach so beschließen. Sie wäre dann Teil der Geschäftsordnung des Gemeinderats geworden. Paragraph 45, Absatz 3. Und darüber ließen 13 Gemeinderatsmitglieder nicht mit sich reden.