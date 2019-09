Eine 63-jährige Frau ist am vergangenen Samstag am S-Bahnhof in Unterhaching von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert worden. Die Frau, eine Thailänderin, hatte gegen 5.30 Uhr am Bahnsteig auf die S-Bahn gewartet, um zur Arbeit zu fahren, als sie von dem Mann angesprochen und wegen ihrer Herkunft beleidigt wurde. Laut Polizei zog der Mann plötzlich ein Taschenmesser und stach auf die 63-Jährige ein. Diese konnte den Stichen ausweichen und in eine einfahrende S-Bahn fliehen. Die Polizei bittet Passanten, die sich zum Tatzeitpunkt am Bahnsteig befanden und den Vorfall beobachteten, sich beim Kommissariat 44 unter 089/29 10-0 zu melden, das die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung übernommen hat. Der Täter war etwa 1,75 Meter groß, 35 Jahre alt, er hatte kurze Haare und eine schlanke Figur.