Unterhaching:Radweg bis Juni gesperrt

Einen Umweg über die Stumpfwiese müssen von Montag, 13. März, an in Unterhaching Radfahrer und Fußgänger nehmen, die entlang der Biberger Straße in Richtung Sportpark wollen. Denn im Zuge der Bauarbeiten für das Neubaugebiet zwischen der Biberger Straße und der Walter-Paetzmann-Straße wird auch dieser Geh- und Radweg entlang der Ausfallstraße ausgebaut und mit jeweils einem neuen Oberflächenbelag versehen.

Wie das Landratsamt München mitteilt, wird die Strecke längstens bis 22. Juni voll gesperrt. Der Verlauf des neuen Geh- und Radwegs wird sowohl an das Neubaugebiet als auch an die später zu errichtende Querungshilfe zur Anbindung an den Landschaftspark angepasst. Für Fußgänger und Radfahrer wird eine Umleitung über die Straße Am Sportpark, die Walter-Paetzmann-Straße und die Zywiecstraße eingerichtet.