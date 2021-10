Eine 20 Jahre alte Fahrradfahrerin ist am Samstagabend in Unterhaching ohne Licht unterwegs gewesen und von einem Auto angefahren worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 19 Jahre alter Autofahrer gegen 23 Uhr von der Hauptstraße auf die Biberger Straße einbiegen. Die dortige Ampelanlage war zu diesem Zeitpunkt außer Betrieb, sodass er dem Querverkehr Vorfahrt gewähren hätte müssen. Als er in die Kreuzung einfuhr, missachtete er aber die Vorfahrt der Fahrradfahrerin und stieß mit dieser zusammen. Die Frau kam zu Sturz und zog sich dabei leichte Verletzungen zu, sie wurde zur Behandlung in ein Klinikum gebracht. Gegen den Autofahrer wurden Ermittlungen eingeleitet, die Frau erwartet ein Ordnungswidrigkeiten-Verfahren, weil sie ihr Licht nicht anhatte.